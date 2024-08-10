شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتبة الصحفية سكينة السادات.. ومؤسسة دار الهلال تنعيها والان مع تفاصيل الخبر

نعت مؤسسة دار الهلال الصحفية، الكاتبة الصحفية الكبيرة الراحلة سكينة السادات، التى وافتها المنية بعد صراع مع المرض، أمس الجمعة.

وقالت مؤسسة دار الهلال، إن الكاتبة الصحفية الراحلة سكينة السادات عملت كنائب رئيس تحرير مجلة المصور ومستشار لمجلة حواء.

يذكر أن الكاتبة الصحفية سكينة السادات هي الشقيقة الصغرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتزوجت فى عمر الخامسة عشرة من الموسيقار عبدالحليم نويرة، الذي يكبرها فى السن بـ25 عاما حيث كان صديقا للرئيس الراحل محمد أنور السادات آنذاك، وأنجبت منه ابنة بعد عام واحد من الزواج.

بدأت الراحلة عملها فى مجال الصحافة مع فكرى باشا أباظة فى مجلة المصور التى تصدر عن مؤسسة دار الهلال الصحفية خلال دراستها الجامعية، وعملت كنائب رئيس تحرير مجلة المصور ومستشار لمجلة حواء.