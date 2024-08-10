هدير أبوزيد: الترويج للسياحة أهم أهداف مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين، في نسخته الثانية، يشهد العديد من الفعاليات، وسط إشادة واسعة من الجمهور والنقاد الموجودين في العلمين الجديدة، ولتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمهرجان، لافتة أن المدينة شهدت هذا العام زوار من جميع الجنسيات.

وأضافت "أبوزيد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار أثنى، خلال مؤتمره في العلمين الجديدة، علي عدد الجنسيات الكبير الزائرة بالمدينة، قائلا إن هذا يعكس الرؤية المستقبلية للسياحة، وأن جميع الفنادق والقرى السياحية كاملة العدد خلال فعاليات المهرجان، وأن هذا الترويج السياحي كان من أهم أهداف مهرجان العلمين .

وأشارت إلى أن المهرجان شهد تنوع كبير في الحفلات بداية من حفلة الكينج محمد منير في حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل اليوم للنجم عمرو دياب على مسرح «يو آرينا»، الذي يلقى اهتمام جماهيري كبير، موضحة أيضا عودة النجم كريم عبدالعزيز للمسرح من خلال مسرحية «السندباد» الذي بدء عرضها أمس الخميس، وسط تفاعل جماهيري كبير، حيث يمتد عرضها على مدار ثلاثة أيام.