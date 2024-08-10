شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ابتدائية وإعدادية الأزهر يؤدون اليوم امتحانى الهندسة والعربى دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم بمادة اللغة العربية والخط والاملاء، بينما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمادتى اللغة العربية الورقة الثانية والهندسة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.