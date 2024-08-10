موعد عقد اختبارات القبول للمتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد بداية من يوم السبت الموافق، 17 أغسطس الجارى وحتى الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM.

1- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في العام الدراسي 2024/2023م من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفياً لشروط التقدم.

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2024/2023م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفياً الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسمياً حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي بالمدرسة يتم صرف النظر عن نتيجته.

-الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات مع استيفاء شروط التقدم.

-الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الاعدادية في العام الدراسي 2024/2023م غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي مع استيفاء شروط التقدم، ويسمح لهذه الفئة فقط بعد إعلان نتيجة امتحان تحديد المستوى الذى يعقد مع امتحان الدور الثاني بالشهادة الاعدادية اتاحة التسجيل لهم حتى قبل بدء أعمال الامتحانات.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها بوزارة التربية والتعليم شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الاساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري في الخارج ومستوفياً لشروط التقدم.

-الطالب المصري الذي ادى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات ابناؤنا في الخارج الكترونياً في العام الدراسي 2024/2023م وكانت نتيجته (اجتاز) حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوي مع استيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م وحاصل على شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الاعدادية في العام الدراسي 2024/2023م وذلك بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الاساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر على التحويل حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ثانيا: شروط التقدم للامتحان: يشترط في من يتقدم للامتحان أن يكون مستوفيا للشروط التالية:

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب خالياً من أي أمرض مزمنة أو معدية أو نفسية او اي امراض تحتاج إلى رعاية خاصة ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 اكتوبر 2024 عن 18 عاماً.

أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام (2024/2023).

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الادارة التابع لها المدرسة ( مادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ 20112/10/2 ) للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد اعلان نتائجهم ، وفي حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا إلى مدارس التعليم العام .

- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط ، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة

ثانيا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95% ) من المجموع الكلى فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم : (اللغة الانجليزية الرياضيات - العلوم ).

- يتم سداد مقابل اداء الخدمة ( رسوم دفع مدارس المتفوقين ( وقيمتها (250) جنيه مصري (مائتان وخمسون جنيها فقط رسوم التقدم لأداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويتم سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات finance- بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم ويرفق ايصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

- لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23) ع ح) ولا إيصال (123) ث (ع) .

ثالثا : إجراءات التقدم للامتحان

(أ) بالنسبة للطلاب المذكورين بالبند اولاً بالفقرة (1) :



المستندات الآتية:

- لصق عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم. . صورة طبق الاصل من الشهادة الاعدادية او بيان نجاح معتمد

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقدم الكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط التالي :

emis.gov.eg) حيث تم تسجيل استمارة التقدم عند فتح باب التقدم الكترونيا بداية من تاريخ.

2024/7/7 حتى يوم 2024/7/31، و يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الالكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها الى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.