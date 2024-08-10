وزير الكهرباء: متابعة ميدانية لتحسين معدلات الأداء والتصدي لفقد التيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيارات الميدانية لمواقع العمل التابعة "إنتاجا ونقلا وتوزيعا"، حيث تفقد شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أمس الجمعة على هامش زيارته إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان.

وافتتح الدكتور عصمت، مركز خدمة العملاء "فريال" لخدمة مدينة أسوان وعدد من مراكز المحافظة، وتم تفقد أحد الموزعات الرئيسية بالمدينة.

جاء ذلك بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الشركة القابضة وقطاع الكهرباء بمحافظة أسوان.

وتفقد الدكتور محمود عصمت، مركز التحكم، وطلب عدة تقارير مقارنة حول معدلات الأعطال ونوعياتها وتكرارها خلال الفترة الماضية ونسبة الفاقد وعمل لجان الضبطية القضائية والفنية لمواجهة السرقات في نطاق عمل الشركة الجغرافي في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وشملت الجولة التفقدية افتتاح مركز خدمة العملاء لخدمة قطاع كبير من مدينة أسوان، وتم تفقد مختلف القطاعات داخل الشركة الفنية والتجارية ومراجعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة.

واجتمع الدكتور عصمت، برؤساء القطاعات المسئولين عن محافظات نطاق العمل الجغرافي وعدد من رؤساء القطاعات الهندسية والفنية والصيانة، واستمع إلى عرض تقديمي من المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حول مكونات الشبكة من محطات محولات وموزعات على الجهدين المتوسط والمنخفض ومؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء ومركز الخدمة والهوية البصرية وكيفية التعامل مع معدلات الزيادة في الأحمال خلال الأسابيع الماضية.

ووجه الدكتور محمود عصمت، بالمتابعة الدقيقة لزيادات الأحمال في كل منطقة ونطاق جغرافي ومعرفة الأسباب وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكل الاستخدامات خاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي والمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروعات تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية بنطاق عمل الشركة ومشروع سنابل سونو التابع لجهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة.

كما وجه بضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية والنزول بنسبة الأعطال إلى المعدلات الطبيعية واتخاذ ما يلزم لتعميم العدادات الكودية وعدم الانتظار حتى يتقدم المواطن بالطلب ومتابعة عمل اللجان المسئولة عن ذلك.

وأكد محمود عصمت، أن المتابعة الميدانية من رؤساء الشركات، ضرورة حتمية خلال المرحلة الحالية لمعرفة الواقع الفعلي للشبكة وتحسين معدلات الأداء والتصدي للفاقد بمختلف أنواعه وتحقيق جودة التشغيل والتغذية الكهربائية وسرعة الاستجابة للبلاغات، موضحًا أهمية الصيانة وتنفيذها وفقا لبرامج وخطط وتوقيتات محددة ومعلومة، وتطبيق معايير الجودة فيما يخص جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.