"الزراعة" تطلق سلسلة ندوات إرشادية لمزارعي القطن بالبحيرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومعهد بحوث القطن، سلسلة من الندوات الإرشادية لمزارعي محصول القطن بمراكز: أبوحمص، كفرالدوار، ودمنهور، بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بتكثيف العمل الإرشادي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ونقل التوصيات والممارسات الحديثة والجيدة لهم.

وأشار إلى أنه تم خلال الندوات التي أقيمت بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالبحيرة، توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القطن وكذلك مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة فى هذا الوقت بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وبرنامج مكافحة ديدان اللوز وكيفية مواجهة تأثير الموجات الحرارية العالية على نبات القطن.

حاضر في الندوات، باحثون وخبراء من معهد بحوث القطن، والمرشدون الزراعيون، وأخصائيو المحصول بالمديرية، كما شارك فيها بعض مزارعي المحصول.

اقرأ أيضا:

أمطار رعدية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

استهلّها بزيارة السد العالي.. وزير الكهرباء يزور المحطات المائية بأسوان لمتابعة سير العمل

رئيس شعبة الأدوية يُطالب بزيادة أسعار الدواء بـ50% لمواجهة التحديات - (فيديو)