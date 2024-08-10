بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن سكينة السادات شقيقة الرئيس الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلن كريم السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عبر صفحته على "فيسبوك" عن وفاة عمته الكاتبة الصحفية سكينة السادات.

وكتب كريم، قائلًا: أعزي نفسي وأسرة الفقيدة الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، الكاتبة الصحفية سكينة السادات، شقيقة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، أسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن سكينة السادات، شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات، وفقا لتصريحات تلفزيونية سابقة لها:

- الشقيقة الصغرى للرئيس السادات وتربت تحت رعايته.

- تخرجت في كلية الآداب بجامعة عين شمس.

- عملت في المجال الصحفي تأثرًا بشقيقها الزعيم الراحل أنور السادات.

- كان أول موضوع صحفي لها مقابلة مع الملكة فريدة بعد طلاقها من الملك فاروق، وقد حصلت على مكافأة قدرها 500 جنيه.

- تزوجت من الموسيقار عبد الحليم نويرة وهي في الخامسة عشرة من عمرها.

- ساعدتها والدتها في تربية أطفالها حتى تتمكن من استكمال تعليمها الجامعي.

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