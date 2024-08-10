الداخلية: ضبط 170 سلاح ناري و370 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 170 قطعة سلاح ناري، و370 قضية مخدرات، وتنفيذ 84464 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط 49 متهما هاربًا، و20 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 284 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25968 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.