شهادات مزورة.. ضبط كيان تعليمي "مزيف" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (شهادة خالية البيانات - 2 أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، و(هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.