شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. برامج للدراسة باللغات فى حقوق القاهرة وشروط القبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، ينشر ”الخليج 365” شروط التنسيق الداخلي لبرامج كلية الحقوق جامعة القاهرة وفرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل، حيث إن هذه الكلية تشترط عددًا من المهارات بالطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجها، وكذلك الشروط والقواعد المنظمة لقبول الطلاب، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التوسع في إنشاء البرامج الجديدة بكليات الجامعات الحكومية المصرية.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات دليل البرامج الجديدة للكلية، وفي التقرير التالي نستعرض شروط القبول ببرامج الكلية (قسم الدراسات القانونية باللغة الفرنسية، قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية):

قسم الد راسات القانونية باللغة الفرنسية:

تبلغ عدد ساعات الدراسة في البرنامج على مدار الأربع سنوات 1666 ساعة على نظام فصليين دراسيين، ويشترط للالتحاق بالبرنامج بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة بنظام انتظام اجتياز الاختبار التحريري الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمصر بالمنيرة واجتياز الاختبار الشفوي الذي يعقد بمقر المعهد بالكلية بلجنة مكونة من كلا المدير المصري والفرنسي بالإضافة إلى مستوى DELF B2 في اللغة الفرنسية، وبالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية فيتم الاختيار على أساس دراسة ملف الطالب وفقا لمعايير موضوعية واجتياز الاختبار الشفوي للمرشحين الذين تم قبول ملفهم، ويجري الاختبار بمقر المعهد كما لطلاب شهادة الثانوية العامة، ويقدم البرنامج فرص للتوظيف كالمهن القانونية والقضائية.

قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية:

تبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 21 ساعة للفرقة الأولى 25 ساعة للفرقة الثانية 26 ساعة للفرقة الثالثة 28 ساعة للفرقة الرابعة، ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يرشح الطالب عن طريق مكتب التنسيق للقبول على أن يكون الطالب نظامي وحاصل على الثانوية العامة في نفس السنة بمجموع 80% من ىمجموع اللغة الإنجليزية، بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة يتقدم الطالب لإدارة شئون الطلاب ومعه بطاقة الترشيح وصورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة لسحب طلب الالتحاق لقسم اللغة الإنجليزية بعد ترتيبهم وفقا للمجموع الاعتباري وهو عبارة عن المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة مضافا الية مجموع اللغة الإنجليزية، وبالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية فيشترط حصولهم في اللغة الإنجليزية على الأقل مستوى A أو B ويتم ترتيبهم وفقا للمجموع الاعتباري.