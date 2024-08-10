شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. برامج الدراسة بكلية التجارة وفرص التوظيف أمام الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، ينشر ”الخليج 365” شروط الالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة وساعات الدراسة، بالإضافة لفرص التوظيف أمام الخريجين بسوق العمل، وتضم الكلية 3 برامج (مجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية، برنامج الدراسة المشتركة مع جامعة جورجيا، برنامج دراسة العلوم الاكتوارية)، وفي التقرير نستعرض كافة التفاصيل:

مجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 120 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق أن يكون الطالب قد تم ترشيحه للقبول كطالب بالمستوى الأول بالكلية ويتقدم الطالب من خلال الموقع الرسمي بتسجيل بياناته كاملة ويقوم بطباعة طلب الالتحاق، بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الثانوية الأجنبية والعربية أن يكون حاصلا على 40/50 درجة على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، بينما فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل كالهيئات والمؤسسات الحكومية التجارية وكبرى الشركات والبنوك الاستثمارية والبورصة ومكاتب الصرافة والعملات ومكاتب الحسابات والتأمين والمعاشات.

برنامج الدراسة المشتركة مع جامعة جورجيا:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 120 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق أن يكون الطالب قد تم ترشيحه للقبول كطالب بالمستوى الأول بالكلية ويتقدم الطالب من خلال الموقع الرسمي بتسجيل بياناته كاملة ويقوم بطباعة طلب الالتحاق، بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الثانوية الأجنبية والعربية أن يكون حاصلا على 40/50 درجة على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، بينما فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل كالهيئات والمؤسسات الحكومية التجارية وكبرى الشركات والبنوك الاستثمارية والبورصة ومكاتب الصرافة والعملات ومكاتب الحسابات والتأمين والمعاشات.

برنامج دراسة العلوم الاكتوارية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 120 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق أن يكون الطالب قد تم ترشيحه للقبول كطالب بالمستوى الأول بالكلية ويتقدم الطالب من خلال الموقع الرسمي بتسجيل بياناته كاملة ويقوم بطباعة طلب الالتحاق، بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الثانوية الأجنبية والعربية أن يكون حاصلا على 40/50 درجة على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، بينما فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل كالهيئات والمؤسسات الحكومية التجارية وكبرى الشركات والبنوك الاستثمارية والبورصة ومكاتب الصرافة والعملات ومكاتب الحسابات والتأمين والمعاشات.

