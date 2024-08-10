أخبار مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت  الاسعار  اليوم استقرارا
   :

- الطماطم 22جنيها

‏-
البصل 11 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 27 جنيها    .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 20جنيها .
- بطاطا 12 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .
‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة ب 28 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ12.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ بـ12.5 جنيه.
‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها  .
‏‎‏‎‏- الليمون بـ 9  جنيهات.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 27جنيها


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements