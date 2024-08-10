شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والِدة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

توفيت إلى رحمة الله تعالي والِدة المهندس أشرف الجزايرلي - رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

في وقت سابق كشف الدكتور الدكتور أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، عن تفاصيل اجتماع وزير النقل والصناعة، قائلا: "أول لقاء مع الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وكان اجتماعاً إيجابياً وضم ثلاثة محاور رئيسية للنقاش والوزير كامل الوزير قال لنا أنا جى أخدمكم ولو مخدمتكوش يبقى ماليش دور وواضح جداً أن هدفه تذليل أي صعوبات موجودة، وأكد أن الصناعة هى قاطرة النمو وهذا هو الأساس".

تابع :"تحدثنا عن التوظيف وكان الحديث إيجابيا جداً حول دور الوزارة ودورنا كاتحاد للصناعات وكافة الهيئات لخلق فرص العمل وهو دور مهم للصناعة وبالتالى فأن فكرة توحيد التوظيف كمحور ومؤشر للأداء هو أمر إيجابى يوضح دور الصناعة".