وزير الزراعة يبحث سبل النهوض بإنتاج الألبان وتحسين أوضاع المربيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:



بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان (إمبا) التصورات المستقبلية وسبل النهوض بالإنتاج وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني وتذليل العقبات التي تواجه الصناعة.



وتطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة للنهوض بالإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، فضلًا عن المبادرات التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع البنوك الوطنية، لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المزارع ومراكز تجميع الألبان من أجل تطويرها لتعمل طبقا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية.



وأشار وزير الزراعة، إلى جهود الدولة في التحسين الوراثي لسلالات الماشية لزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان، فضلا عن مبادرات تطوير مراكز تجميع الألبان، إضافة إلى توفير الرعاية البيطرية لمزارع الإنتاج الحيواني، وتوفير الأمصال واللقاحات الحيوانية اللازمة وتبسيط إجراءات تراخيص المزارع مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول مزارع الإنتاج الحيواني للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأكد "فاروق"، أن وزارة الزراعة تقدم كل أوجه الدعم للنهوض بالإنتاج الحيواني، بما فيها إنتاج الألبان، لضمان جودتها، لتحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين.



وأشار الوزير، إلى أهمية التصنيع الغذائي، وتحقيق القيمة المضافة للألبان، الأمر الذي يساهم في زيادة الدخل القومي، والحد من الاستيراد من الخارج، وزيادة دخول المربين ومنتجي الألبان.



ووجه وزير الزراعة، في نهاية الإجتماع، بدراسة العقبات التي قد تواجه مربي ومنتجي الثروة الحيوانيه، والعمل على تذليلها والتيسير على المربيين، للحفاظ على هذه الصناعة المهمة.



حضر اللقاء، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والمهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداحنة.