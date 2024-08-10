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وزير الكهرباء يشارك في تركيب أول محول بمحطة الربط المصري السعودي - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة الربط المصري السعودي بمدينة بدر جهد 500 كيلو فولت.

وشارك الوزير، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، في بدء أعمال تركيب أول محول بالمحطة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية.

جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومشاركة مسئولي الشركات القائمة على التنفيذ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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