"عربية النواب": تصريحات وزير مالية إسرائيل لتجويع الفلسطينيين متطرفة ومرفوضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي ادَّعى فيها وجود مبرِّر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفًا هذه التصريحات بأنها متطرفة وتعكس بوضوح حرب الإبادة الجماعية الممنهجة وحرب التجويع التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وأعلن "أباظة"، في بيان اليوم، رفضه وبشكل قاطع لهذه التصريحات التي تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا لن تسمح أبدًا بتجويع الأشقاء الفلسطينيين وستواصل بقيادة الرئيس السيسي دورها التاريخي والريادي تجاه القضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ويزول الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، استمرار ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وحرب التجويع وتشديد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان"، مطالبًا المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بسرعة التدخل لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.