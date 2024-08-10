برلماني يطالب بالتحقيق في ملف أولمبياد باريس: النتائج محبطة ويجب محاسبة المقصرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن ما حدث من نتائج مؤسفة في مشاركة مصر بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يشير إلى أنه لم تكن هناك أي خطوات مهمة لإعداد بطل أولمبي.

وطالب "خضراوي"، في بيان السبت، بضرورة العمل في المستقبل على تذليل العقبات أمام جميع الموهوبين والعمل الجاد لاستخراج عناصر مؤهلة وقادرة على المنافسة وتحقيق الانتصارات وحصد الميداليات.

كما طالب "خضراوي"، في سؤال تقدم إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالوقوف على أسباب تراخي أداء البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، خاصة أن نتائج البعثة لا تبشر بالخير.

وأشار إلى أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة لدعم المنتخبات المصرية بمبالغ تصل إلى مليار جنيه، ولكن النتائج لم تحقق أهدافها المرجوة بسبب الإهمال الصارخ وسوء التنظيم.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوي، بالتحقيق الفوري في هذا الملف لمعرفة أسباب الإهمال والتقصير في هذه البطولة العالمية ومحاسبة جميع المقصرين، مشيرًا إلى النتائج محبطة للغاية خصوصا في العاب الريشة الطائرة والسلاح والرماية والسباحة والتنس والتايكوندو.