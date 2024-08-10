بتهمة دهس صغير.. قرار عاجل من النائب العام ضد طفل ووالده في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أمرت النيابة العامة، السبت، بحبس طفل يبلغ من العمر 15 عامًا ووالده احتياطيا، قيد التحقيقات الجارية، لقيام الطفل بقيادة مركبة ودهس طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه تم الإخطار بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل 15 عامًا لمركبة، ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل 9 سنوات بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهم الطفل فأقر بارتكابه للحادث وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة.

وباستجواب والد الطفل قرر بصحة قيادة نجله للمركبة محل الحادث.

وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور- قدم من أهلية المجني عليه- تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.