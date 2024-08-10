النيران تلتهم محتويات محل منجد في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على حريق بمحل منجد بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محل بجوار مسجد الرحمن.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل محل منجد بشارع محمد سالم وتمام الإخماد دون إصابات مع بدء تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.