"اقتصادية النواب" تشيد بتصدر مصر دول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان منصة "بيزنس إنسايدر" المختصة في الشأن الإفريقي بتصدر مصر قائمة دول شمال إفريقيَا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي لعام 2024، بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأشاد النائب، في بيان السبت، باستناد التصنيف إلى تطور البنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والمناخ السياسي، ما جعلها ملاذًا آمنا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها.

كما اعتبر "عبد الحميد"، هذا الإعلان المهم من منصة "بيزنس إنسايدر" بمثابة ترويج كبير لجذب الاستثمارات الأجنبية والإفريقية لمصر، مطالبًا الحكومة بصفة عامة والدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار، باستغلال مثل هذه الأمور الإيجابية عن الاقتصاد المصري أفضل استغلال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة بالاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لمواجهة جميع التحديات والعقبات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والإفريقية لمصر.