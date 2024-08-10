شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة أطباء القاهرة يناشد ضمير العالم بالتحرك لإنقاذ ما تبقى من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، أثناء أدائهم لصلاة الفجر، ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 مدني فلسطيني وإصابة العشرات، متسائلا متى يتحرك ضمير العالم لوقف هذا العدوان الغاشم؟

واستنكر أطباء القاهرة استمرار المجازر و الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، فى استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب مجلس النقابة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية ذات الصلة بموقف دولى موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

وجدد مجلس النقابة تأييده لما تتخذه القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي من خطوات ومساعٍ للوساطة لوقف نزيف الدم الفلسطيني ، وكذا رفضهم التام لسياسات جيش الاحتلال الرامية إلى دفع الفلسطينيين العزل باتجاه الحدود المصرية.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة قد أفاد بأن القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين أسفر عن مذبحة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات ن وأن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر في أثناء تأديتهم صلاة الفجر، مما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع، في حين ذكر شهود عيان أن القصف بدأ عقب تكبيرة الإحرام مباشرة.