شكرا لقرائتكم خبر عن شروط تعجيزية للتصالح بمخالفات البناء ونقل أسواق العتبة شائعات في برنامج خلينى أقولك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، حلقة جديدة من برنامج "خلينى أقولك"، والتي تسلط الضوء من خلال البرنامج على الشائعات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وتعمل على توضيحها وتصحيحها من أجل توعية المواطنين.

في الفقرة الأولى للبرنامج بعنوان "ببساطة كدا"، استعرضت الكاتبة الصحفية همت سلامة، قائمة الجامعات والمعاهد غير المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة واستعداد الطلاب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات عن طريق موقع تنسيق الجامعات.

وقالت همت سلامة: "ألف مبروك لكل اللي نجحوا في الثانوية العامة، ربنا معاهم ويوفقهم في كل اللي جاي"، وأضافت: "خلصت الامتحانات وظهرت النتيجة وكل الطلاب وأولياء الأمور دلوقتى عينهم علي التنسيق وإزاى يسجل رغباته ويختار اللي يناسبه.. وعشان كدا النهاردة هقولك عن "قائمة سودا" من أسماء الجامعات والمعاهد اوعى تقرب منها وانت بتختار".

وأضافت: "ببساطة كدا قائمة الأسماء دي وهمية وبتدعي بالكذب أنها مُعتمدة من وزارة التعليم العالي عشان الطلبة تدخل وتسجل فيها رغباتهم، وبتزعم كمان إنها بتدى شهادات مُعتمدة.. ودا كله غلط تمامًا لأن قائمة المعاهد والجامعات اللي هقولك عليها دى غير مرخصة أصلا.. والطلاب وأولياء أمورهم بيقعوا فريسة ليهم لأنهم مش عارفين مدى خطورتها إيه.. خلي بالك ومتخليش حد يضحك عليك وبالتوفيق يارب في كل اللي جاي".

أما فقرة "صح وغلط"، فناقشت خلالها ما تم تداوله من شائعات حول التجهيز لنقل أسواق العتبة بعد حوادث الحرائق المتكررة، وقالت: "مع تكرار حوادث الحرائق في عدد كبير من محلات العتبة والموسكى الفترة الأخيرة، لقينا كلام كتير يتردد علي السوشيال ميديا عن فكرة نقل أسواق العتبة من مكانها خالص، واللي تعتبر أكبر سوق شعبي في مصر.. الكلام دا صح ولا غلط؟".

وتابعت: "الحقيقية محافظة القاهرة نفت الكلام دا تمامًا، وقالت إن نقل أسواق المنطقة من الأمور شبه المستحيلة لوجود آلاف المحلات بالمنطقة، واعتماد آلاف الأسر على الأسواق دى في توفير وتدبير احتياجاتها، كمان لأنها بتوفر آلاف الفرص من العمل، لكن في المقابل هيتم تقنين أوضاع المحلات ومراجعة توفير شروط الحماية المدنية وعوامل الأمان ليها لمواجهة الحرائق".



همت سلامة تقدم برنامج خليني اقولك

وفى فقرة "مش كل اللي تسمعه تصدقه"، قالت إن موضوع التصالح في مخالفات البناء يهم ناس كتير، وللأسف بردو عليه شائعات كتير جدا، آخرها إن المراكز التكنولوجية اللي بيتقدم فيها الورق في المحافظات مش بتستقبل كل المواطنين، وإن الشروط تعجيزية جدًا".

وأضافت: "للأسف الكلام دا مش صح خالص، ومش كل اللي تسمعه تصدقه.. لأن مثلا في محافظة الجيزة، المراكز التكنولوجية عليها إقبال كبير على مدار اليوم من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو حتى الاستفسار عن الأوراق المطلوبة.. كمان وزيرة التنمية المحلية أعلنت تخفيض إجراءات التصالح من 26 إجراء إلى 8 إجراءات فقط عشان الموضوع يبقي سهل أكتر علي المواطنين".

واستطردت: "خلينى أقولك إن في كام خطوة كدا ينفع تعملهم عن طريق الإنترنت وأنت قاعد في بيتك.. هتحمل الأول تطبيق "التصالح" على الموبايل، وتحمل المستندات المطلوبة للتصالح زى صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من التوكيل الرسمي من طالب التصالح، وصورة فوتوغرافية للمبنى المطلوب للتصالح، وغيرهم.. فمش كل اللي تسمعه تصدقه لا في مراكز تكنولوجية مش بتستقبل المواطنين، ولا في شروط تعجيزية في الأوراق اللي هتقدمها للتصالح".