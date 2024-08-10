شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد وحدات سكن لكل المصريين والحى اللاتينى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمحوريها منخفضى ومتوسطى الدخل، وكذا موقف تنفيذ الأعمال بـ"الحى اللاتيني"، بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وخلال جولته بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للعمارات التى يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المباني بها، لسرعة إنجاز الوحدات وتسليمها للحاجزين، كما وجه بمنح مهلة أسبوع لإحدى شركات المقاولات المتقاعسة، لإحراز تقدم ملموس فى مستوى التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة، وإلا يتم سحب الأعمال منها، وإسنادها للشركات الجادة.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، موقف تنفيذ الأعمال بالحى اللاتينى، موجهاً بضعط معدلات الإنجاز، وتكثيف الأشجار المظللة بمناطق انتظار السيارات، كما تفقد أعمال تنفيذ كورنيش البحيرة التى يطل عليها الحى اللاتيني، حيث وجه بمراعاة أماكن الجلوس، والأشجار المظللة بجوارها، ومسار الدراجات، ووضع لافتات إرشادية لمختلف مكونات المشروع، وتنفيذ سلالم للنزول إلى كورنيش البحيرة، واستغلال فروق المناسيب لتوفير أنشطة تحقق عوائد مالية مستدامة.