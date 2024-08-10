بالصور.. هيئة الأنفاق ترد على أنباء هدم جزء من مسار المونوريل بسبب تعارضه مع القطار الخفيف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بيانًا مدعمًا بالتصوير الجوي (صور وفيديو) لقطار المونوريل خلال تجارب التشغيل التجريبي التي يتم تنفيذها حاليًا من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة حتى محطة الفنون والثقافة وذلك عند عبور القطار لنقطة التقاء مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف LRT في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك، بحسب الوزارة، ردا على ما تم نشره من ادعاءات عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هدم جزء من أحد مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف (السلام – العاصمة الإدارية) وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما في العاصمة الإدارية الجديدة حيث ادعى الخبر وقوع المشروعين في مستوى واحد.

وأشارت الهيئة، إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، وأن كافة المشروعات يتم تنفيذها طبقا لأعلى المواصفات العالمية مع مراعاة مسارات المشروعات الأخرى سواء القائمة أو الجاري تنفيذها والمخططة ويتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة بشأنها فعلى سبيل المثال فقد تم تنفيذ عدد من كباري السيارات بعد تنفيذ مشروع المونوريل.

كما روعي أثناء تصميم المسارات للمشروعين نواحي واعتبارات هندسية وفنية في ضوء نتائج دراسات النقل التي يتم إعدادها لتدقيق مسار المشروع، حيث تم تحديد نقاط التقاطع بمنتهى الدقة طبقًا للمواصفات العالمية وتحديد المسافة الرأسية بين سكتي القطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل (منسوب كمرات المونوريل - منسوب مسار القطار الكهربائي الخفيف) مع الأخذ في الاعتبار متطلبات التشغيل والأمان حسب المواصفات العالمية.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التي يقصد منها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.