البترول: ارتفاع إنتاج "ميدور للتكرير" بالإسكندرية إلى 160 ألف برميل يوميًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التشغيل التجريبي لكافة الوحدات الإنتاجية بمصفاة ميدور للتكرير بالإسكندرية، في ظل الانتهاء من التوسعات الجديدة والتي زادت إنتاجيتها لتصل حاليًا إلى 160 ألف برميل يوميًا، وتوفر الآن 25% من إمدادات البنزين والسولار للسوق المحلية.

وأوضح الوزير، أن نجاح ميدور كمنظومة متكاملة والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بها يجعلها مثالًا ونموذجًا لجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول وتعظيم القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للطاقة، مؤكدًا أهمية تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة كأولوية أولى للتشغيل الآمن وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات واستدامة الأعمال.

من جانبه، أشار المهندس صلاح جابر، رئيس شركة الشرق الأوسط للتكرير "ميدور"، إلى أن استثمارات التوسعات الجديدة للمصفاة بلغت 2.7 مليار دولار، وأنه إلى جانب التوسعات تم تطوير الوحدات القائمة بالفعل، وأن المشروع نفذته شركة تكنيب الإيطالية من خلال شركات قطاع البترول المصري "إنبي" و"بتروجت".