شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة رطب وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، حكومةً وشعباً، إثر تحطم طائرة الركاب التي سقطت أمس بولاية ساو باولو ما أسفر عن مصرع جميع ركابها.

مصر تقدم التعازى للبرازيل فى ضحايا تحطم طائرة بولاية ساو باولورئيس الوزراء يُوجه بضرورة تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين

في إطار اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3060 شكوى وطلبًا خلال يوليو.

الحكومة تحذر من رسائل منسوبة للبريد تستهدف طلب بيانات من المواطنين

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الهيئة القومية للبريد.

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - تعقيبًا على ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي - بشأن الخروج على القيم والأعراف الجامعية في بعض حفلات تخرج طلاب الجامعات والمعاهد، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة في المخالفات التي شهدتها بعض حفلات تخرج الطلاب ببعض الجامعات والمعاهد، مؤكدًا على إفادته بنتائج التحقيق بشكل عاجل، موجها باتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا تجاه كل من شارك في تنظيم وإدارة هذه الحفلات من كافة مستويات المنظومة على مستوى أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب. التعليم العالى: إجراء تحقيقات عاجلة حول مخالفات بعض حفلات التخرج

تنسيق الجامعات 2024.. 101 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات للثانوية العامة أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 101 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025. قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ما يحدث في جنوب مصر للأسبوع الثالث على التوالي من أمطار صيفية رعدية وسيول، لا يدع مجالا للشك أننا مقبلون على طفرات مناخية حادة. قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الثدي يمكن أن ينتشر في أماكن أخرى بالجسم وتابعت: العلاج المبكر يقضى على المرض. تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة الربط المصرى السعودى بمدينة بدر جهد 500 كيلو فولت للمشاركة فى بدء أعمال تركيب أول محول بالمحطة، والذى يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط. عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الجداول الزمنية المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالمدينة، والموقف التنفيذى لمختلف المشروعات التنموية الجارى تنفيذها، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير. أدان الأزهر الشريف بشدة القصف الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، ‏على مدرسة «التابعين» التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، خلال أداء النازحين لصلاة ‏الفجر، ما أدَّى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات بجروح بالغة.‏ الأزهر يدين "مجزرة المصلين" في غزة: التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين وزير الإسكان يستعرض الجداول الزمنية لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بالعلمين وزير الكهرباء يشارك فى بدء تركيب أول محول بمحطة الربط المصرى السعودى أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية براءة محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش بفتاة فرنسية، وأصدرت اللجنة الاولمبية بيانا رسميا قالت فيه: "حصل المصارع الأولمبي محمد إبراهيم كيشو على الإفراج من الشرطة الفرنسية لعدم ثبوت تهمة التحرش بفتاة فرنسية، كما ادعت عليه. وتم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد محمد إبراهيم كيشو لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب، حيث تم تفريغ الكاميرات فى مكان الواقعة ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أى فعل مشين من اللاعب المصرى تجاه الفتاة. اللجنة الأولمبية: براءة كيشو من تهمة التحرش .. ويعود للقاهرة مساء اليوم وزارة الصحة: سرطان الثدي ينتشر في الجسم والعلاج المبكر يقضى على المرض مركز المناخ: ما يحدث فى الصعيد من أمطار وسيول ينذر بطفرات مناخية حادة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

غدا.. طقس شديد الحرارة رطب وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة