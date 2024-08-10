شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: زواج الأقارب سبب تزايد نسب الإصابة بالأمراض الوراثية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الشرق الأوسط عموما نسبة الأمراض الوراثية فيه أعلى من النسب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى انتشار زواج الأقارب، وهو من أهم الأسباب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه كان من المهم مبادرة الكشف على المقبلين على الزواج والتي تشمل بعض الأمراض الوراثية، ليكون الناس على بينة لما قد يحدث بعد زواج الأقارب، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء النصيحة ولا يتم المتابعة لما بعد الزواج.

ولفت إلى أنه يتم فحص 19 مرضا خلال فحص الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، وليس لهم نفس الشيوع والانتشار، موضحا أن أكثر الأمراض الوراثية شيوعا السلافينيا وحمى البحر المتوسط.

وذكر أن وزارة الصحة لديها قاعدة بيانات للأمراض في مصر، والتي بدأت مع مبادرة 100 مليون صحة، مضيفا أن الأنسولين متوافر بشكل جيد وخلال الأسبوعين المقبلين لن يكون هناك شكوى من نقصه.