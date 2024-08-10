شكرا لقرائتكم خبر عن الادعاء الفرنسى يعلن إسقاط جميع التهم ضد المصارع المصرى الأوليمبى كيشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الادعاء الفرنسى، السبت، أن المصارع المصرى الأوليمبى محمد إبراهيم كيشو، الذى اعتقل فى باريس بتهمة التحرش، تم إطلاق سراحه مع إسقاط جميع التهم ضده، بحسب فرانس برس.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعى العام فى باريس، السبت، أن أمر احتجاز الشرطة للمصارع الأولمبى البالغ من العمر 26 عاما، "تم رفعه وإنهاء جميع الإجراءات (ضده) دون اتخاذ مزيد من التدابير لأن الجريمة ليست خطيرة بما فيه الكفاية".

كما قالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس: "نؤكّد رفع التوقيف الاحتياطى اليوم، وكذلك حفظ التحقيق دون متابعته لعدم كفاية الأدلة".

وأضافت أن اللاعب توجّه من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول تمهيدا لعودته إلى القاهرة السبت.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية، فى بيان السبت، إن التحقيق فى مزاعم التحرش الجنسى ضد كيشو تم حفظها، وأشارت إلى أن إطلاق سراح المصارع جاء بعد مراجعة لقطات لكاميرات المراقبة للحادثة المزعومة.