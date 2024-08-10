شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 100 شهيد وعشرات الجرحى فى مجزرة «مدرسة التابعين» بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 100 شهيد وعشرات الجرحى فى مجزرة «مدرسة التابعين» بغزة

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