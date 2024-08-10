شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعلن الحصول على شهادة الثانوية العامة من المدارس غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن تواجد استمارات نجاح شهادة إتمام الثانوية العامة فى جميع مدارس القاهرة الثانوية اعتباراً من غداً الأحد.

وأكدت المديرية أنه لايتم التقديم للتنسيق أو كتابة الرغبات بدون الرقم السري الموجود داخل الاستمارة.

وفى السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بإلتقدم بطلب تظلمات علي نتيجة الثانوي 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم .

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.