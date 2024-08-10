شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: وزارة الصحة لم تصدر قرارًا بإلغاء تكليف الممرضين بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ما تردد عن إلغاء التكليف لخريجى كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية، مشددة على إنه لا استغناء عن تكليف التمريض.

وقالت الدكتورة كوثر محمود إن عجز التمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة فى كل محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى كافة المحافظات، وبالتالى فإن هناك احتياجًا لأعداد مضاعفة من التمريض.

وأوضحت نقيب عام التمريض، أن قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بالتكليف وفقًا للاحتياجات الصحية لا يعنى إلغاء تكليف خريجى التمريض.

وأشارت إلى أنه يتم تكليف التمريض لكافة الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتمثلة فى؛ " الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، هيئة التأمين الصحى، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية، إدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات"، فضلًا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى 6 محافظات كمرحلة أولى، وجار تطبيق المنظومة فى 5 محافظات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.



