شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئ البطل أحمد الجندى لحصوله على الميدالية الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب البطل المصري أحمد الجندي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقالت الأكاديمية فى منشرور لها على صفحتها بموقع فيس بوك: إنجاز مصري عظيم.. نهنئ البطل المصري أحمد الجندي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024..

وحصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024.

وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وانتهى أمس السبت أحمد الجندي، من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الأول برقم أولمبي جديد حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس.

ويشارك منتخب مصر في منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث بلاعبتين، وهما سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.