"أول مرة أسرق وزيرة في حياتي".. أقوال المتهمة بسرقة وزيرة التعاون الدولي السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع المتهمة بسرقة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي السابقة.

وقالت المتهمة في التحقيقات، إنها لم تكن تعلم بأن من سرقتها وزيرة قائلة: "أول مرة أسرق وزيرة في حياتي.. ومكنتش اعرف يابيه إنها شخصية مهمة.. ناس كتير بتيجي مسجد السيدة نفسية وأهي بترزق بس النهاردة معرفش إيه اللي حصل وسرقت التليفون وكان شكله غالي أوي، وهي شكلها هانم فخطط أسرقها بسرعة وبعد ما أخدت التليفون تفاجئت بالمباحث بتقبض عليا".

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي السابقة، أفادت فيه بسرقة هاتفها المحمول أثناء زيارتها لمسجد السيدة نفيسة.

وحسب البلاغ، فوجئت الوزيرة بعد خروجها من المسجد باختفاء هاتفها المحمول، وعلى الفور، تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث الجنائية، الذي وجه بتكثيف جهود البحث وجمع المعلومات.

كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لمتابعة خيوط الجريمة، وبعد ساعات من الجهود المكثفة، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمة، وهي سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، مسجلة في قضايا نشل ولها تاريخ في مزاولة نشاطها الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة للربح السريع.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن مكان الهاتف المسروق، الذي تم العثور عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.