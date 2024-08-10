شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تعلن قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، السبت، القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر، وذكرت الهيئة أنه تم بشكل مبدئى قبول 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية، لكنها قبلت ثلاثة ملفات بصورة نهائية.

وشملت قائمة المترشحين كلا من زهير المغراوى، وقيس سعيد، والعياشى زمال، وبينت الهيئة أنها دعت 7 مترشحين للتدارك حول وضعية تزكياتهم والإخلالات المسجلة فى أجل يومين، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى تونس فى شهر أكتوبر المقبل، فيما يشترط للمرشح تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل فى كل دائرة انتخابية.

كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهى وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية.