شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد أول لجنة طوارئ صحية بشأن ارتفاع الإصابة بجدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها إنه تم تحديد الاجتماع الأول للجنة الطوارئ الذى دعا إليه المدير العام بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) (IHR) بشأن ارتفاع حالات جدرى القرود mpox 2024 ،

وأشارت إلى أن الاجتماع سيعقد يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024، وسيكون اجتماعًا مغلقًا افتراضيًا.

وسيتم نشر قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية على موقع منظمة الصحة العالمية في الأيام المقبلة قبل الاجتماع.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة التنفيذية وجهات نظرها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن ما إذا كان الحدث يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً - وإذا كان الأمر كذلك، فسوف تقدم المشورة بشأن التوصيات المؤقتة التي اقترحها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حول كيفية منع انتشار المرض والحد منه بشكل أفضل وإدارة الاستجابة الصحية العامة العالمية.

وسوف تقدم منظمة الصحة العالمية التحديثات عندما تصبح متاحة.