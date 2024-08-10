شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

نفذ مركز ومدينة منشأة القناطر 9 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة ولاية الري على مساحة 358م2، ضمن الموجه 23 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأهمية القصوى التى توليها الدولة فى منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة المخالفات.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.