شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: عمليات تطوير حديقة الحيوان تتم وفقا للمعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال التطوير بـ حديقة الحيوان بالجيزة، للوقوف على معدلات الإنجاز، والتنفيذ بها.

وقال وزير الزراعة إن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية، من بينها مشروع تطوير حديقتيّ: الحيوان والأورمان، لافتا إلى أن عمليات التطوير بالحديقتين، تتماشي مع خطة الدولة لتطوير الأصول، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتحقيق العائد الإقتصادي المناسب.

وأكد فاروق على أن خطة التطوير اعتمدت على أهمية الحفاظ على القيمية التاريخية والتراثية والثقافية للحديقة، ومراعاة البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية بها، وأن يساهم هذا التطوير في تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للزائرين، بإعتبار الحديقة متنفس طبيعي لأبناء محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات القريبة.

وأشار الوزير، إلى أن عمليات التطوير، تتم وفقا للمعايير الدولية في عمليات تربية وإيواء الحيوانات، حسب ما جاء بخطاب الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان والذي سيساهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان، واستعادتها لقيمتها التاريخية الهامة.

وشدد فاروق على مراعاة توفير البيئة اللازمة لحيوانات الحديقة لحين الانتهاء من عمليات التطوير، وتقديم كافة سبل ووسائل الرعاية الصحية والبيطرية والتغذية اللازمة لها، وتوفير الإشراف البيطري الكامل من خلال المجموعة البيطرية الأجنبية التي تعمل على قدم وساق للعبور بالحيوانات مرحلة التطوير دون خسائر صحية أو نفسية.

وأشاد بحالة التعاون بين كل الجهات المعنية في المشروع.