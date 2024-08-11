بعد مأساة محطة الدمرداش.. سوداني يحاول الانتحار داخل مترو الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى 24 ساعة على وقوع حالة انتحار داخل محطة مترو أنفاق الدمرداش حتى كادت تتكرر المأساة لكن هذه المرة في محطة مترو الجيزة.

مساء السبت، تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الخدمات العينة بمحطة مترو الأنفاق بتصادم قطار بشخص داخل المحطة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن سودانيًا أقدم على التخلص من حياته قفزًا تحت عجلات قطار المترو مما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى أم المصريين.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.