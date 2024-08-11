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شركات السياحة تكشف موعد إصدار الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تواصل اجتماعاتها حاليًا استعدادًا لبدء موسم العمرة الجديد وإصدار الضوابط المنظمة له.

وأضاف "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شركات السياحة ضد الاحتكار، مؤكدًا أن نظام الكوتة أو الحصص الهدف منه هو السيطرة على السماسرة في السوق، ومنع ما حدث في موسم الحج 2024 من التكرار مجددًا.

وأشار إلى أنه بعد تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، فإن غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ستسمح لشركات السياحة الأسبوع المقبل بالبدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الجهات ، ومن ثم عرض ضوابط العمرة على شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بعد الانتهاء منها؛ لاعتمادها وبدء موسم العمرة 1446 هجريًا رسميًا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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