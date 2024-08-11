شكرا لقرائتكم خبر عن منى عمر عضو القومي للمرأة تتفقد معرض تنمية الأسرة بالعلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت منى عمر عضوة المجلس القومى للمرأة مساء اليوم معرض تنمية الأسرة المصرية والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٤ فى دورته الثانية.

وقد أبدت منى عمر إعجابها وفخرها بالمنتجات اليدوية والتى صنعت بأيدى سيدات مصريات من مختلف المحافظات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، واستمعت لشرح مفصل عن المنتجات المعروضة والتى تتضمن التطريز السيناوى، الزجاج المعشق، وشنط الكتان والخرز، كما أعربت عن سعادتها لما يقدمه المعرض من أنشطة وفعاليات لزوار المعرض من الأطفال والكبار والتى تتضمن عروض على المسرح لمجموعة من الأنشطة والألعاب والمسابقات التفاعلية وعروض حية بالمشاركة فى تصميم مجموعة من الحرف مثل الرسم على الخزف والقماش، الأطباق والديكوباج فضلاً عن رسم بورتريه لزوار المعرض بالمجان.

وزارت منى عمر الركن الخاص بمبادرتى نورة ودوى اللتين تحظيان برعاية السيدة انتصار السيسى، واستمعت من إحدى المشاركات بالمجلس عن المبادرتين، وفى الركن الخاص بمكتب شكاوى المرأة استمعت إلى شرح للتعريف بمكتب الشكاوى والخدمات التى يقدمها للمرأة والدعم النفسى والإجتماعى والقانونى وبالخط المختصر 15115 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات، علاوة على التعريف ببرنامج التنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.



معرض تنمية الأسرة المصرية