شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لذوى 3 عمال لقوا مصرعهم إثر سقوطهم من سقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد جبران وزير العمل، مساء اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة كفر الشيخ، بسرعة متابعة حادث 3 عمال لقوا مصرعهم، منذ ساعات، إثر سقوطهم من أعلى سقالة بالدور الرابع علوى، بأحد المبانى السكنية بمدينة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ، ونقلهم الأهالى عقب سقوطهم لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سيدى سالم، حيث توفى اثنان منهما قبل وصولهما إلى المستشفى، فيما توفى الثالث أثناء تلقيه العلاج بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وأكد الوزير جبران، على أهمية سرعة صرف التعويضات اللازمة من حسابات العمالة غير المنتظمة، التى تصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفى، وذلك بعد استلام كافة المستندات الدالة على أنهم عمالة غير منتظمة، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

وقال الوزير إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسى فى برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتوجه الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.