شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: مهرجان العلمين رائع.. وسعيد بتحالف المتحدة وهيئة الترفيه والان مع تفاصيل الخبر

عبر النجم كريم عبد العزيز، عن سعادته بردود الفعل على مسرحية السندباد بمهرجان العلمين، قائلا: "كنت متوترا جدا لأن المسرح أبو الفنون وله طبيعة خاصة غير السينما والتلفزيون والممثل بيكون في مواجهة مباشرة ولو العرض 100 يوم الخوف هو هو"، وأشاد كريم عبد العزيز بالتحالف بين الشركة المتحدة وموسم الرياض من خلال هيئة الترفيه.

وأضاف كريم عبد العزيز، خلال لقاء مع الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، على قنوات المتحدة، أن التوتر في العرض المسرحي يقل مع مرور الوقت، مضيفا: "سعيد جدا أنى بعرض في بلدي وفرحان جدا أن بعرض في العلمين في السنة الثانية من مهرجان العلمين، وفي تطور كل سنة والتجهيزات والجرافيك رائع"