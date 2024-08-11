شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تسحب عقارا طاردا للبلغم لعدم مطابقته للمواصفات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا يحمل رقم 44 لسنة 2024 بشأن سحب عقار طبي شهير يستخدم كطارد للبلغم وهو Tussinor syrup للتشغيلة رقم: M3006222 -- M2028723 -- M2028423 ومن إنتاج شركة ماش بريمير.

وأوضحت الهيئة، في المنشور الصادر عنها حديثًا، أن دواء توسينور صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة أعلاه، من قبل معامل هيئة الدواء، مؤكدة على ضرورة وقف تداول وسحب وتحريز هذا العقار من الصيدليات.

وطالبت الهيئة الصيادلة والمواطنين بالرجوع إليها عند الشك بالمستحضر الدوائي والتجميلي من خلال الاتصال إما بالخط الساخن 15301 أو زيارة موقع الهيئة الإلكترونى.

يستخدم شراب توسينور العشبي لعلاج الكحة وكطارد للبلغم بالإضافة إلى السيطرة وتحسين وظائف الجهاز التنفسي

وتصدر هيئة الدواء المصرية بشكل دوري منشورات تحذيرية متعلقة بسحب ووقف تداول العديد من الأدوية الشهيرة المتداولة بين المواطنين والتي تكون «مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات» وهو ما قد يعرض حياة المريض للخطر.