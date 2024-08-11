شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم المعلومات عن حقول إكثار القطن.. مساحتها الموسم الحالى 70 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

يبذل معهد بحوث القطن قصارى جهده من أجل إنتاج سلالات نقية سنويًا من جميع أصناف القطن المصرية الموجودة على الخريطة الصنفية والتي يصدر بها قرار وزاري سنوي للسياسة الصنفية وتوزيع الأصناف على المراكز بالمحافظات والمراكز الإدارية المختلفة.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- بلغت المساحة المزروعة من إكثارات القطن هذا العام 70 ألف فدان موزعة على سبع أصناف وذلك لإنتاج تقاوي الأساس والمعتمدة .

2- صنف سوبر جيزة 94 بلغت مساحة الإكثار منه هذا العام حوالي 30 ألف فدان، وجاري عمليات نقاوة واستئصال النباتات الغريبة فيها وعمليات التفتيش الحقلي وذلك للوصول إلى أعلى نقاوة وراثية ممكنة في هذا الصنف وذلك لإنتاج كميات من البذرة تكفي كل المساحات المستهدف زراعتها في الموسم القادم.

3- هناك مساحة من إكثارات الصنف سوبر جيزة 97 هذا العام مقدارها حوالي 7160 فدانا بالمنوفية والغربية .

4- يعتزم معهد بحوث القطن زيادة كميات الإكثار من سوبر جيزة 97 للتوسع في هذا الصنف في العام المقبل لأنه من الأصناف عالية الإنتاجية والمبكرة وقصيرة العمر.

5- سيتم التوسع في مساحات الاكثار للصنف الأحدث علي الخريطة الصنفية وهو الصنف جيزة 98 والذي يزرع في محافظتي سوهاج والوادي الجديد وذلك ليشمل مساحات سوهاج وأسيوط والوادي الجديد العام المقبل وهو من الأصناف متحملة الحرارة و الموفر في المياه لحوالي 20% من المقنن المائي.

