شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تهنئ البطل أحمد الجندي بذهبية أولمبياد باريس: رفع اسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 12:14 ص

وتؤكد الشركة المتحدة فخرها بما حققه البطل الأولمبي، والإنجاز الذي سيظل محفورًا في تاريخ مصر الأولمبي، بعدما استطاع تحقيق الميدالية الذهبية، ورفع اسم مصر وعلمها عاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت الشركة المتحدة أن ما حققه البطل الأولمبي أحمد الجندي أعطى مثالًا للعزيمة والإصرار وقوة الإرادة، مانحًا القدوة لشباب مصر.. مبروك للبطل ولشعب مصر العظيم.