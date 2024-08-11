أمطار تصل لـ"سيول" وأجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها فرص سقوط أمطار.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس يشهد طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وتوقعت أن يشهد الطقس شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى طقس الأيام القادمة يشهد يشهد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، يومي الأحد 11 أغسطس والإثنين 12 أغسطس 2024، على مناطق من "أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد - شرق العوينات"، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الطرق.

ونوهت "الأرصاد"، إلى أن طقس الـ6 أيام القادمة، يشهد نشاط رياح معتدلة، تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.