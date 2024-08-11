شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2024.. رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات غدا الإثنين وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، إذ ستتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، ووفقا لما قرره مكتب التنسيق، يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

ينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، وسيكون من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application ، وذلك لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.