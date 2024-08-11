شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: نشر ثقافة الصحة المهنية للوقاية من المخاطر بمنشآت الجيزة والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الجيزة، نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة شمال، تناولت مناقشة المخاطر الكيميائية في بيئة العمل، والحد الأدنى للاشتعال، وتأثير المواد الكيميائية ومسببات الحرائق، ضمن فعاليات مبادرة " سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتى أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، يأتى ذلك ضمن سلسلة من الندوات التوعوية التي بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لتوعية المنشآت والعاملين بها بالمخاطر الموجودة فى بيئة العمل والوقاية من حدوثها وأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك لحماية الأفراد والممتلكات والمترددين من الحوادث والإصابات.

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات والمبادرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة العمل والسعي دوماً نحو نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بغرض حمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة و المحتمل وقوعها داخل بيئة العمل، فضلاً عن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يرفع من معدل الإنتاجية ويشجع على جذب الاستثمارات.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت عنوان "أهداف السلامة وأنواع المخاطر في بيئة العمل"، للعاملين بأحد الفنادق، بحضور 18 من العاملين بالفندق، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" التى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظات، لحمايتهم من المخاطر وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، تضمنت فعاليات الندوة عمل تجارب عملية حول كيفية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطة الطوارئ، والوقاية من حدوثها، واستعراض مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت المختلفة داخل المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية والإرشاد.