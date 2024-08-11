شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكبر مجمع تعليمى بسعة 10 مدارس بحى بولاق الدكرور.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 09:59 ص

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجمع مدارس عمرو بن العاص بشارع المساكن بحي بولاق الدكرور؛ للتأكد من سير العمل وفقًا للجداول الموضوعة وضمان تسليمه ودخوله الخدمة في المواعيد المحددة.

وأشارت محافظة الجيزة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن المجمع يعد أكبر مجمع تعليمي لتفتيت الكثافات الطلابية وتقليل الاغتراب للطلاب لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يخدم المجمع شريحة عريضة من الطلاب، حيث تم توفير مختلف أنواع المدارس للتعليم الأساسى والابتدائي والثانوى والثانوي الصناعي بالإضافة للمدارس الرسمي لغات والدولى والمدرسة اليابانية.

وأوضحت أن المجمع يضم 10 مدارس منها مدرستان للتعليم الأساسى وهما مدارس (عدلى منصور، خالد بن الوليد) و3 مدارس للتعليم الثانوى وهى مدارس (الثانوية بنين، الثانوية بنات، الثانوى الصناعى) ومدرسة للتعليم الإبتدائى وهى مدرسة (المهندس شريف إسماعيل) ومدرستان للتعليم الرسمى لغات وهما مدارس (عمرو بن العاص، الشهيد إبراهيم الرفاعى) والمدرسة الدولية والمدرسة اليابانية بشارع المساكن.