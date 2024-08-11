شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: خطة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع الداخلية والضيقة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 10:14 ص

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير وتركيب الإنترلوك للشوارع الداخلية والصغيرة والضيقة نطاق المحافظة؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع أبو رابيه وجمال الدين عمارة وعدد من متفرعات شارع خاتم المرسلين بالعمرانية؛ لتسهيل حركة سير المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لخطة رفع كفاءة الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية ومدى التزام الشركات بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة لضمان عوامل الاستدامة.

وأكدت المحافظة، استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة؛ للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.



